Dal primo all’ultimo metro sempre all’attacco. Senza perdersi in tatticismi, ma con la voglia di fare saltare in banco. Angelo Olla è uno dei corridori più battaglieri del ciclismo amatoriale sardo, uno di quegli uomini che cerca l’effetto sorpresa in ogni competizione. Corridore genuino e completo, ha disputato un 2022 di buon livello, ritagliandosi un ruolo da protagonista e distinguendosi per generosità, estro e determinazione.

Il portacolori della Sestu Bike, 43 anni seguito da Orlando Pitzanti, ha colto il terzo posto nel prestigioso ‘’Gran Premio ciclistico Città di Elmas’’ vinto da Omar Vargiu su Emiliano Murtas. Uno degli appuntamenti principali del calendario, che Olla ha affrontato con il piglio del combattente, andando in fuga sin dalla partenza così da anticipare i big della manifestazione. Una volta ripreso dai favoriti, ha disputato una buona volata che lo ha premiato con il podio. Sono state varie le occasioni in cui si è messo in mostra, come ad esempio al primo ‘’Criterium Città di Sestu’’ dove ha vinto nella sua categoria ovvero quella degli M3, così come al ‘’Memorial Graziano Etzi’’ a Donori.

Muratore, con un passato da buon calciatore, si alterna tra lavoro e allenamenti riuscendo a far combaciare entrambi gli aspetti. “Allenarsi e lavorare non è facile’’, racconta, “svolgendo un lavoro molto intenso la fatica si fa sentire ma riesco a pedalare almeno per 300 chilometri alla settimana’’. Gli obiettivi per il 2023 non mancano. “Dopo tanti piazzamenti, spero di poter vincere’’, conclude. “Amo, nel mio piccolo, dare spettacolo movimentando le corse. Non bisogna mai darsi per vinti, in gara tutto può succedere’’.

