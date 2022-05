A suon di gol Andrea Sanna sta conducendo la Tharros in Eccellenza. Il fortissimo attaccante ex Selargius ed Arzachena, nell’ultimo impegno, ha firmato una tripletta balzando a 25 reti. Ora, a 90’ dal termine, è il capocannoniere non solo del Girone B ma anche di tutta la Promozione. Al suo inseguimento Maximiliano Timpanaro (Tortolì) con ventidue reti (contro il Sadali ha realizzato una doppietta). Terza posizione occupata da Sebastiano Canu, attaccante del Buddusò con sedici reti.

Nel gruppo A hanno chiuso in testa alla speciale classifica Francesco Pinna (Gonnosfanadiga) e Cristian Cacciuto del Quartu 2000. Pinna ha raggiunto l’attaccante dei biancoverdi nell’ultima giornata.

Nel girone C, il primo posto è blindato da Domenico Saba (Usinese), al comando con ventidue marcature. Dietro ora c’è Davide Budroni (Oschirese), autore di una doppietta a Valledoria.

Le classifiche

Girone A

14 RETI: Pinna (4 rig.) (Gonnosfanadiga); Cacciuto (5 Paulese, 9 Quartu 2000).

13 RETI: Iesu (4 rig.) (Cortoghiana).

12 RETI: Siddu (Pro Sigma); Pili (6 rig.) (Villasimius).

11 RETI: Fanni (3 rig.) (Monteponi); Ligas (1 rig.) (Pro Sigma); Achenza (2 rig.) (Villamassargia).

10 RETI: M. Podda (2 rig.) (Orrolese).

9 RETI: Marci (2 rig.), Suella (Monteponi).

8 RETI: Perra (1 rig.) (La Palma); Frau (2 rig.) (Villasimius).

7 RETI: Lonis, Porru (Andromeda); Suella (2 rig.), Sanyang (Atl. Cagliari); Tronu (1 Pro Sigma, 6 Selargius); Secci (4 Fermassenti, 3 Villasimius).

Girone B

25 RETI: Sanna (1 rig.) (Tharros).

24 RETI: Timpanaro (Tortolì).

16 RETI: S. Canu (3 rig.) (Buddusò).

13 RETI: Deriu (3 rig.) (Bonorva); Jatta (Seulo).

12 RETI: Atzeni (3 rig.) (Arborea); Omar (Paulese).

11 RETI: S. Boi, Noli (Tonara).

10 RETI: Atzeni (Tharros).

9 RETI: Sanna (Buddusò); G. Calvisi (2 rig.) (Bittese).

Girone C

22 RETI: Saba (6 rig.) (Usinese).

15 RETI: D. Budroni (Oschirese).

13 RETI: Pintus (Lanteri); Zela (1 rig.) (Posada); Aloia (1 rig.) (2 Siniscola, 11 Tempio); M. Sanna (Thiesi).

12 RETI: Cissè (Calangianus); Kozeli (2 Porto Cervo, 10 Luogosanto).

11 RETI: De Santis (Luogosanto).

10 RETI: Raspitzu (4 rig.) (San Teodoro).

9 RETI: Ibba (Siniscola); Valenti (3 rig.) (Tempio).

8 RETI: Igene (1 rig.) (Lanteri); Degortes (1 rig.) (Oschirese).

