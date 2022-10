È Andrea Marongiu il nuovo tecnico della Monteponi Iglesias. Ad annunciarlo il presidente Giorgio Ciccu. “Abbiamo scelto un tecnico che conosce bene l’ambiente avendo anche già allenato la Monteponi qualche anno fa in Promozione. A lui vanno i migliori auguri da parte mia e della società per un grande ritorno in questo campionato di Eccellenza”.

Marongiu subentra ad Alessandro Cuccu, esonerato dopo la sconfitta interna contro il Bosa.

Tecnico esperto, ha allenato anche il Carbonia sempre con buoni risultati. La Monteponi occupa la nona posizione con 14 punti. Domenica prossima sarà attesa al “Frogheri” dalla Nuorese.

