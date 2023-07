Andrea Calcagno si aggiudica il tabellone maschile dell'Accademia Open, disputato sui campi dell'omonimo circolo tennistico sassarese. Un tabellone che ha visto al via 105 iscritti.

L'alfiere del Tc Moneta, accreditato della seconda testa di serie, è entrato in lizza in semifinale, contro Mattia Secci (Tc Cagliari), che si è ritirato sotto 6-1, 3-1. In finale, Calcagno ha sfidato il numero 1 del seeding Alexander Fragasso (Tc Porto Torres), che l'aveva spuntata 6-0, 6-7(0), 7-5 in semifinale sull'abruzzese Gabriel Sardo. In finale, Calcagno ha battuto Fragasso 6-1, 6-4.

Tra i Quarta categoria, derby tra tennisti tesserati per il circolo organizzatore, con la vittoria 6-4, 6-3 di Luca Piga su Daniele Manca. Negli Nc, Pierluigi Dettori (Ct Castelsardo) supera 6-0, 6-4 Samuele Sotgiu (Milano 26).

