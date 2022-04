Ieri sera sul ring dell'Allianz Arena di Milano il supermedio sassarese Andrea Aroni ha sconfitto ai punti (6 riprese) il pugile italo-rumeno Alex Ciupitu. La vittoria del boxeur professionista sassarese è stata limpida e ineccepibile, contro un avversario che comunque si è confermato di buon livello."Penso che sul verdetto non ci sia nulla da obbiettare - esclama a fine match Maurizio Muretti, preparatore di Aroni -. Il mio pugile ha disputato un ottimo match, dimostrando di essere in crescita, anche se ancora ha grandi margini di miglioramento". Con questa vittoria Andrea Aroni scala diverse posizioni nella graduatoria nazionale. Nell'importante riunione di ieri sera, organizzata dal manager Mario Loreni, nei pesi gallo Vincenzo Picardi ha difeso il titolo italiano sconfiggendo in 10 riprese lo sfidante Claudio Grande. Sempre nei gallo Alessio Lorusso

ha battuto ( 12 riprese) lo spagnolo Jacob Barreto. In palio la corona dell'Unione Europea. Il brianzolo era alla prima difesa del titolo.





