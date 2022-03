Con una gara dal tasso agonistico molto elevato e condizionata da un pesante vento, il Carbonia ha messo in cascina la seconda vittoria consecutiva in campionato: 1-0 questo pomeriggio allo Zoboli contro la Cynthialbalonga nell'anticipo di Serie D.

La svolta. Ha deciso un gol del rumeno Padurariu alla metà del primo tempo. Ma in precedenza fondamentali alcune parate di Idrissi. Con questa vittoria il Carbonia continua la lenta risalita della classifica: sino a un mese fa la formazione guidata da David Suazo era ultima, ora è quartultima. La partita si è rivelata molto intensa considerata per i padroni di casa la posta in palio eccezionale, cioè la salvezza.

