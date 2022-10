La squadra sassarese non impara dai propri errori e prende gol ancora nel recupero. Al 91’ Nicastro stacca bene di testa e segna la rete che dà il successo al Pontedera. Risultato forse giusto visto che sono stati i toscani a costruire più palle gol, ma la Torres ha sprecato l’occasione per strappare un pareggio e conquistare il nono risultato utile di fila.

Al 26’ rinvio coi piedi sbilenco di Salvato che arriva a Benedetti sullo spigolo destro dell’area, due passi verso il centro e siluro che si infrange sul corpo di un difensore.

La Torres si rende pericolosa negli ultimi 10 minuti, al 35’ con Sanat che da destra converge per cercare lo spiovente (alto non di molto) e al 43’ con Liviero che entra in area ma la sua conclusione finisce sul piede di un difensore.

Nel secondo tempo il Pontedera prende il sopravvento e costruisce diverse occasioni. Al 54’ calcia Catanese dal limite, il portiere rossoblù respinge e Benedetti manca il più facile dei tap-in. Due minuti dopo ci prova Nicastro con palla a lato di poco. Al 64’ il diagonale di Aurelio sfiora il palo sinistro.

La Torres fa entrare Gianola e Luppi, sembra poter controllare il match e invece al 91’ subisce ancora una beffa.

