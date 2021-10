Solo quattro squadre sarde su dieci scenderanno in campo oggi nella seconda giornata dei campionati nazionali di B maschile, B1 e B2 femminile.

La Silvio Pellico di Sassari nella B maschile esordirà alle 16 in casa col Roma Volley, mentre nella B1 femminile Capo d'Orso di Palau, dopo la prima vittoriosa con e Libellule di Bra, vorrà confermarsi in casa contro il Novara alle 17.

In campo. Unico match nella B2 femminile, avvierà la stagione per le compagini sarde, il derby inedito fra la novità Corren Ghilarza e le esperte della San Paolo-Cus Cagliari alle 15.

Giandomenico Dalù, allenatore Corren, è impaziente: “Vogliamo vedere se da squadra vittoriosa in Serie C potremo diventare una squadra di serie superiore. Ora abbiamo due derby difficili e poi una pausa, il nostro campionato inizierà allora. Il nostro obiettivo è salvarci facendo via, via esperienza”. Il suo avversario, Matteo Gramignano, teme questa prima partita: “Si tratta di un derby e loro sono una buona squadra che fa un buon gioco al centro. Noi abbiamo necessità di concentrarci su ciò che ancora non funziona nel nostro gioco”.

