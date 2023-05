Anastasia Ogno vince l'Open Senior Primavera, torneo di tennis femminile organizzato sui campi in terra battuta dello Sporting Club Torgiano, circolo in provincia di Perugia.

La 2.7 algherese arrivava dalla semifinale persa nella seconda edizione del Torneo Open Mister Cucina sul rosso dell'Appia Country Roma (contro Sophia Cacace Gismondi, 2.5 laziale che poi si è aggiudicata il trofeo) e ha trovato energia e concentrazione per vincere un torneo che la spingerà ancora più in alto in questo suo percorso di crescita.

Accreditata della prima testa di serie, Ogno, tesserata per la Tennis Training School di Foligno, ha battuto 6-0, 7-6(5) in finale Giorgia Quondam Girolamo (2.8 del Tc Due Valli), in un match che l'ha vista condurre 5-2 anche nel secondo set, prima di dover ricorrere al tiebreak.

