Anastasia Ogno si è aggiudicata il Torneo Rodeo Open disputato sui campi in terra battuta della Polisportiva Curiel di Pontassieve.

La tennista algherese, tesserata per il Tennis Training School Foligno, era accreditata della quinta testa di serie ed è entrata in gara negli ottavi di finale, regolando 4-2, 4-1 la genovese Guia Solari, per poi battere 4-3, 4-1 nei quarti la testa di serie numero 4 Beatrice Giorgetti.

In semifinale, Ogno ha superato 4-0, 4-1 la toscana Beatrice Cocomazzi, per poi spuntarla con un doppio 4-3 in finale la numero 2 Costanza Lazzeri.

