Soffre, vince una partita non delle migliori, ma tanto basta all’Amsicora per agganciare il primo posto in classifica della serie A1 femminile affiancando la Lorenzoni, bloccata sul pari dalla Ferrini. Il risultato del “Maxia”, 1-1 nell’anticipo della seconda di ritorno, potrebbe essere considerato una sorpresa. Per come è andata la partita le ragazze di Maria Alacid qualcosa da recriminare la avrebbero. Come domenica scorsa con l’altra capolista Torino la vittoria è sembrata alla portata. Piemontesi in vantaggio con Di Biasi, pari della Ferrini con Barbera sugli sviluppi di un corto. Dopo il riposo le cagliaritane hanno preso coraggio occupando stabilmente la metà campo avversaria. Ma è mancato il guizzo vincente finale e la precisione sui corti. A pochi istanti dalla fine la beffa è stata evitata da Giorgia Piras, che ha parato una conclusione su corner corto.

L’Amsicora si avventa così sulla preda battendo il San Saba 1-0 e balzando al comando con Lorenzoni e Torino pur avendo giocato due partite in meno. L’ultima in classifica è stata infilzata da una potente conclusione di Eschoyez in avvio, poi è stata più volta graziata per l’imprecisione e qualche esitazione sottoporta. Così il San Saba ha preso coraggio ma l’Amsicora ha controllato pur soffrendo, talvolta in doppia inferiorità numerica, e rischiando nelle mischie createsi davanti a Pastor. Nell’ultima frazione ha trovato qualche sbocco rendendosi pericolosa con conclusioni di Farci e Khilko.

CLASSIFICA. Amsicora, Torino Universitaria e Lorenzoni 15, Argentia e Valverde 11, Ferrini 8, Butterfly Roma 7, San Saba Roma e Milano 2.

