Il ritorno dell’Amsicora nell’hockey indoor è salutato dall’immediata promozione nella serie A Élite. La società di Ponte Vittorio si è iscritta, dopo qualche decennio, al campionato di serie A1, la seconda serie nazionale, affidando la squadra a Maryna Khilko, nel doppio ruolo di coach e giocatrice, e Roberto Carta. Quest’ultimo è stato l’artefice dell’ultimo scudetto dell’Amsicora, risalente al 1990 nelle finali disputate a Brescia.

L’assenza di avversarie nel girone di qualificazione l’ha proiettata direttamente alla fase finale disputata nel weekend allo Sport Arena di Reggio Emilia. Un solo posto disponibile per il salto di categoria, due gironi da tre squadre, semifinali incrociate e la finale. L’Amsicora si è presentata con una squadra altamente competitiva arricchita dall’esperienza nella disciplina di Maryna Khilko e Maryna Vynohradova.

Esordio assoluto, senza una partita di rodaggio, sabato con l’HTF Bologna, vittorioso 4-3. Non è bastata una tripletta di Vynahrodova, tutto rimandato alla partita successiva con la Xeneixe Genova. Le cagliaritane hanno subito preso il comando delle operazioni e hanno vinto 8-2, con triplette di Ceratto e Vynohradova, e reti di Khilko e Stagno. La successiva vittoria di Bologna su Xeneixe (6-1) qualificava l’Amsicora alle semifinali, come seconda del girone B. Ieri mattina sfida con il Butterfly Roma, prima del girone A. Partita incerta e combattuta vinta 7-5 con poker di Vynohradova, doppietta di Khilko e rete di Scarpa. Finisce come era iniziato, ma stavolta con esito diverso. In finale nuovamente l’HTF Bologna, ma l’Amsicora era ormai lanciata e incontenibile. Risultato in bilico, vantaggio minimo (2-1) sino allo strappo finale, 5-1 con reti tre reti di Khilko, una di Saboredo e Ceratto. A difesa della porta bolognese c’era la cagliaritana Giorgia Piras, numero uno della Ferrini in prestito all’HTF Bologna, premiata come miglior portiere del torneo. Maryna Vinohradova, ha segnato dieci reti e miglior marcatrice insieme a Grossi del Butterfly, è stata proclamata e premiata come miglior giocatrice.

Vynohradova, nata in Ucraina e naturalizzata italiana, difenderà i colori azzurri ai campionati europei in programma a Berlino. Martedì il raduno della nazionale allenata dai ceki Richard Kotrc e Petr Bodnar, che in passato hanno vestito la maglia dell’Amsicora. Nello staff tecnico figura Stefano Tocco, allenatore della Juvenilia Uras.

