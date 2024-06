L’Amsicora ha compiuto l’impresa dell’anno che la avvicina allo scudetto numero nove del campionato femminile. Ha vinto 2-1 la sfida decisiva a Catania e ora è prima in classifica a un turno dalla fine. Non perde le speranze l’Amsicora nel torneo maschile che ha vinto ma resta al secondo posto dietro la Tevere. Perde ma è salva la Ferrini femminile, salvezza ancora da raggiungere per il team maschile.

Serie A Élite maschile

Non si arrende l’Amsicora che riprende a vincere dopo il K.O. con la Tevere, sabato scorso. A Ponte Vittorio ha superato il Butterfly 6-3 e resta a -2 dalla vetta. Partita mai in discussione condotta a ritmi elevati, caldo e stanchezza paiono fattori sconosciuti. A segno, nell’ordine, Gonzalez, Camba, Giuliani, Carta e due volte Vall Turu.

La Ferrini non è riuscita a fermare la Tevere e incassa una sconfitta per 3-0, maturata nella prima parte del match. Così i romani restano primi, mentre la Ferrini non è ancora matematicamente salva pur stando davanti al Butterfly penultimo, e Città del Tricolore.

Sabato scudetto e salvezza si decidono con Butterfly-Tevere e Lazio-Amsicora. La Ferrini dovrà battere il Brà campione d’Italia in carica e clamorosamente retrocesso.

Serie A Élite femminile

Aveva un solo risultato, l’Amsicora, la vittoria. A Catania è scesa in campo con quell’obiettivo in mente e ha vinto 2-1 il big match con l’ormai ex capolista Valverde, superata in testa alla classifica all’ultima curva. L’Amsicora ha rimontato lo svantaggio con Vynohradova e Grimbaum ed ha controllato la reazione avversaria senza correre rischi. Domenica ultima partita con il Torino.

La Ferrini è stata battuta dalla Lorenzoni Brà per 2-1 nell’ultima partita al “Maxia” della stagione. Il vantaggio iniziale di Palmas poteva essere consolidato, ma l’attacco non ha inciso. E su due leggerezze in fase di ripartenza le piemontesi hanno sfruttato le opportunità rimontando e vincendo la partita. Poche ore dopo la sconfitta di Milano HP (3-2 a Torino) consegna la salvezza alle ragazze allenate da Valeria Spitoni.

