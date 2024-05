Due derby, Amsicora e Ferrini di fronte nella quarta giornata di ritorno della serie A Élite, stasera gli uomini, domani le donne. Si decide con l’ultima giornata, oggi, quali saranno le due promosse dalla serie A1 maschile, con Cus Cagliari e Juvenilia Uras allo sprint finale.

Serie A Élite maschile

Al “Maxia”, alle 15, quello tra Ferrini e Amsicora è inutile sottolineare che sarà ancora un derby dai mille risvolti. Entrambe sconfitte nell’ultimo turno, prima della pausa per le coppe europee, si ritrovano nella condizione di non poter sbagliare. L’Amsicora insegue la Tevere che ha appena effettuato il controsorpasso in testa e guida la classifica con un punto di vantaggio sulla squadra di Tisera e Giuliani. La Ferrini è invece lontana dalla corsa scudetto, la sconfitta con la Lazio l’ha fatta precipitare al terzultimo posto insieme al Valchisone. Una sconfitta rischia di aprire scenari e stati ansiosi inattesi. All’andata l’Amsicora vinse 3-2 con un rigore nei secondi finali.

Serie A Élite femminile

Ventiquattro ore dopo il derby maschile, a Ponte Vittorio altra gara ad alti contenuti. Amsicora e Ferrini si daranno ancora battaglia. La capolista Valverde riposa, l’Amsicora punta a riavvicinarsi a -2 e attendere lo scontro diretto in Sicilia fra due domeniche. Ma c'è prima da pensare alla sfida di domani, senza pronostico. All’andata la Ferrini vinse 2-0, ora inizia la caccia ai punti per un finale tranquillo, evitando sorprese. Le ragazze di Spitoni tornano in campo dopo il turno di riposo e lo stop del campionato.

Serie A1 maschile

L’esito del girone A potrebbe rivelarsi un rompicapo. Il Cus Cagliari perdendo 5-1 sabato scorso a Bondeno ha rimesso tutto in discussione. Le due squadre sono appaiate in testa, stessi risultati e differenza reti negli scontri diretti, stesso numero di reti segnate in campionato. Il Cus deve vincere segnando più reti possibili, stasera al “Loddo” contro l’HT Bologna, già salvo.

Nel girone B situazione ancora più intricata, sperano in tre. La Juvenilia Uras per festeggiare la promozione senza attendere altri risultati, deve vincere a Genova. La Superba, avversaria della squadra di Tocco, ha tre punti in meno e tre reti da recuperare, e nutre ancora una piccola speranza. In mezzo alle due c’è il Bonomi che potrebbe approfittare e beffare entrambe. Certo, una vittoria della Juvenilia metterebbe tutti d’accordo.

