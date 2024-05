La sorpresa, negativa, era dietro l’angolo. Vestiva la maglia del Valchisone che a Ponte Vittorio ha battuto l’Amsicora che perde il primo posto nella serie A Élite maschile. Primato che mantengono, saldamente, Cus Cagliari e Juvenilia Uras nella serie A1.

Serie A Élite maschile

Giornata nera con le sconfitte di Amsicora, sorpassata al primo posto dalla Tevere, e Ferrini. L’Amsicora è stata battuta dal Valchisone 3-2, e conclude la serie positiva che durava da sette giornate. La sconfitta costa la vetta della classifica, e dopo la sosta c’è il derby con la Ferrini e lo scontro diretto con la Tevere, tutto in trasferta. L’Amsicora va in vantaggio con Gonzalez, viene raggiunta e superata, pareggia con un corto di Giaime Carta (unica realizzazione su dodici), e rete della vittoria piemontese a pochi minuti dalla fine.

Va peggio alla Ferrini, sconfitta a Roma dalla Lazio per 5-3. Peggio perché è giunta in dirittura d’arrivo in vantaggio 3-1, dopo le reti di Edris, il pari romano, Perez e Fois. Lazio non pervenuta sino all’ultimo quarto, quando la Ferrini crolla. Tre reti su corto nei primi cinque minuti della frazione fatale, nessuna reazione, rete finale romana.

Serie A Élite femminile

Tutto come prima, vince l’Amsicora, 5-1 a Roma con il Butterfly, vince il Valverde che continua la fuga, sempre a +5 con una partita in più. La squadra cagliaritana sa che non può distrarsi se vuole recuperare il distacco e puntare tutto sullo scontro diretto in Sicilia. Nessun rischio a Roma, risolvono Khilko (rete iniziale e doppietta), Grimbaum, Carosso e Saboredo. Turno di riposo per la Ferrini.

Serie A1 maschile

Classifica stravolta nel girone A, si separa la coppia di testa. Vola il Cus Cagliari, 1-0 al Potenza Picena con rete di Gadelkarim, perde il Bondeno, ora secondo a -3, battuto 3-2 dall’HT Sardegna (reti di Serra, Tomasi e Massa), che torna a vincere dopo cinque partite. E sabato prossimo sfida decisiva Bondeno-Cus Cagliari.

Altra impresa della Juvenilia Uras, nel girone B, che pareggiando 2-2 con il Bonomi in trasferta, conserva il primo posto con un punto di vantaggio sui lombardi. Sotto di due reti, la squadra di Tocco pareggia con una doppietta di Rizwan su corto.

