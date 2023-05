Buona la prima per l’Olbia Under 17, che si aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale del campionato di categoria battendo in rimonta per 2-1 il Sangiuliano City.

Decidono la sfida del Geovillage contro la formazione lombarda, vincitrice del girone A, Belloi e Costaggiu, in risposta nei minuti finali al vantaggio siglato da Sarno dopo 8’. Partita in salita, dunque, per la squadra allenata da Stefano Medda, che la spunta con una prestazione di carattere contro l’ostico antagonista, rimasto in 10 dopo 15’ per l’espulsione dell’autore del vantaggio Sarno, reo di aver colpito un avversario con un calcio a gioco fermo.

La superiorità numerica aiuta i bianchi, che devono tuttavia battagliare parecchio prima di ottenere il pareggio, arrivato all'89' dagli sviluppi di una punizione capitalizzata da Belloi, e, infine, la vittoria, firmata da Costaggiu al 92’ su assist di Caggiu dalla bandierina. Domenica il secondo round in casa del Sangiuliano City.

