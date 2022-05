Il weekend appena trascorso ha regalato tante emozioni agli amanti dei motori, a partire dal 5º Slalom Città di Loceri - 2º Memorial Sergio Murru, gara di apertura del Campionato Italiano e di quello Regionale AciSport.

Sul gradino più alto del podio è salito Michele Puglisi (Radical S4, 174,04), che ha preceduto Luigi Vinaccia (Osella Pa6/9, 174,45J e Salvatore Venanzio (Radical Sr4, 182,44). Al termine di una gara condizionata dalla pioggia, il primo dei sardi l’ittirese Enrico Piu (Formula Gloria, 184,74), quarto davanti a Pier Raffaele Marcello (Formula Gloria, 187,09).

Pista. Domenica è stata anche una giornata indimenticabile per Omar Magliona, il nove volte campione italiano della velocità in salita che ora, passato ha la pista, ha aperto la stagione 2022 con una doppietta siglata a Vallelunga nel primo round del Master Tricolore Prototipi. Il sassarese, al debutto sull’impegnativo tracciato romano, ha spinto al massimo la sua Norma M20 Fc del Team Cms e ha ottenuto pole position, vittoria e giro più veloce in entrambe le gare (gara 1 in 1’33”479, media 157,318 km/h, e gara 2 in 1’34”222, media 156,078 km/h).

CIVM. Pioggia protagonista anche a Sarnano, seconda prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Al 31º Trofeo Luigi Scarfiotti, vinto da Christian Merli davanti a Simone Faggioli e Domenico Scola, il portacolori della Porto Cervo Racing, Mario Murgia (Mitsubishi Lancer X Evo), ha chiuso 47º assoluto e secondo di gruppo (N) e classe nella N Oltre 3000. Dopo aver siglato il 17º e il 12º tempo in prova, non è poi partito in gara Giuseppe Vacca (Osella Pa30).

