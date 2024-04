Sono dodici gli italiani qualificati per gli ottavi di finale del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula. A Federico Iannaccone, Luigi Sorrentino e alla wild card Fabio De Michele, vincenti lunedì, si sono aggiunti il qualificato Andrea Bolla (che ha superato 4-6, 6-2, 6-4 in quasi tre ore di gioco lo slovacco Martin Klizan, ex numero 24 della classifica mondiale), Fausto Tabacco (7-5, 6-4 sul francese Clement Chidekh, numero 2 del seeding), Samuele Pieri (doppio tiebreak, 8-6, 9-7 sull'olandese Max Houkes, numero 4), la testa di serie numero 8 Andrea Picchione (6-1, 6-4 sullo spagnolo Alejo Sanchez Quilez), Luca Potenza (contro Stefano Reitano, che si è ritirato in svantaggio 5-2), i qualificati Marco Furlanetto (6-0, 6-4 sullo svedese Sebastian Eriksson), Pietro Marino (2-6, 6-4, 6-3 su Gian Matias Di Natale) e Gabriele Maria Noce (doppio 6-4 sul lucky looser Pasquale De Giorgio), la wild card Gabriele Piraino (doppio 6-3 sul qualificato neozelandese Alexander Klintcharov).

Sconfitte per il qualificato Federico Salomone (3-6, 6-3, 6-4 contro il francese Valentin Royer, 1) e per la wild card Maximilian Figl (6-2, 3-6, 7-5 dal qualificato indiano Manas Dhamne).

Nel primo turno femminile, cade la testa di serie numero 1: l'argentin Solana Sierra è stata sconfitta 6-7(5), 7-5, 6-3 in 3 ore e 17' dalla tedesca Carolina Kuhl. Avanzano le italiane Tatiana Pieri (7-6, 5-7, 6-2 sulla francese Alice Robbe, numero 4 del seeding) e la wild card Viola Turini (Federica Bilardo ha alzato bandiera bianca sull'1-4). Sconfitta la wild card Elena Covi (6-1, 7-5 dalla polacca Martyna Kubka).

Alla nutrita pattuglia tricolore si aggiungono anche Martina Spigarelli, Federica Di Sarra e Arianna Zucchini, che hanno superato le qualificazioni. Con loro accede al tabellone principale anche la francese Aravane Rezai, ex numero 14 Wta.

