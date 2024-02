Colpo grosso del Latte Dolce nel girone B del campionato Allievi regionale U17 fascia A1. I sassaresi, secondi in classifica, hanno battuto 3 a 2 la capolista Alghero che aveva vinto tutte le precedenti gare (16). Il distacco è ora di cinque lunghezze. Resta in scia il Simba del patron Matteoli che, grazie al successo con lo stesso risultato (3-2) sul San Teodoro, si conferma terza forza del girone a sole tre lunghezze dal secondo posto, piazza utile per disputare i playoff.

Roboante 5 a 3 del San Paolo nel derby contro il Free Time. Una zampata decisiva nei quartieri tranquilli della classifica.

Nel girone A prosegue inarrestabile la marcia della Sigma che ha sconfitto (2-0) la Frassinetti-Elmas cogliendo dodicesima vittoria su 17 gare.

Non molla di un centimetro il Monastir che si sbarazza (3-0) facilmente della Futura Sales mantenendo cinque punti di distacco dalla vetta.

Fondamentale vittoria (3-0) per il Selargius a Ilbono contro l Accademia Ogliastra. I granate fanno sentire il fiato sul collo al Monastir.

Riprende a correre anche il Gigi Riva: imponendosi 2 a 1 nella sfida con i campioni regionali in carica della Ferrini in una gara caratterizzata dalla presenza in campo di alcuni ex delle giovanili del Cagliari Calcio. Le magie di Nardulli (doppietta) e la magistrale prestazione di Orrù valgono 3 punti per il sodalizio del patron Cortis. Bello quanto ininfluente il gol blucerchiato dell’ottimo Marras.

In coda buon punto del Terralba (1 a 1 con L’Atletico Cagliari) che rilancia Massidda e soci alla ricerca di una salvezza difficile ma non impossibile. «Nel girone B la classifica sembra ben delineata - dice il tecnico Andrea Spiga, che segue con attenzione i campionati giovanili – con il primo posto dell’Alghero che è francamente inattaccabile. La lotta per il secondo posto è riservata a Latte Dolce e Simba. Discorso analogo nel girone A dove anche qui la bagarre è solo per il secondo posto ma coinvolge più squadre: ben 5 squadre col Monastir favorito su Selargius, Gigi Riva, Ferrini e Frassinetti. La Sigma resterà saldamente al primo posto».

