Trovata l’erede di Sofia Renieri all’Hermaea Olbia: per la stagione 2022/23 della A2 femminile di volley il club gallurese ha ingaggiato Charlotte Schirò.

L’opposto italo-francese, classe 1997, arriva dal campionato spagnolo, dove, con la maglia della Cajasol Juvasa Dos Hermanas, si è distinta come migliore atleta nel suo ruolo nella Superliga Femenina. E non vede l’ora di cominciare. “Sono molto emozionata e felice per questa prima avventura in Serie A: so di avere tanto da dimostrare, perché in Italia sono in pochi a conoscermi”, spiega la giocatrice cresciuta nel settore giovanile del Novara, la squadra della sua città natale: in carriera anche l’esperienza francese con Evreux, St. Rapahel e Monaco.

“Voglio far vedere a tutti che, nonostante sia andata all’estero, il livello del mio gioco è migliorato negli anni. Dopo alcune stagioni un po’ travagliate, spero di ritrovare continuità e togliermi tante soddisfazioni, sia sul piano personale che di squadra”, aggiunge Schirò, che a Olbia ritroverà la sua ex compagna di squadra all’Agil Trecate Sara Tajè.

Infine, una curiosità: il fratello di Charlotte, Thomas, più giovane di lei di 3 anni, gioca nel campionato di calcio italiano di Serie B con la maglia del Crotone.

