L’Arbus Costa Verde, società di Prima categoria, ha tesserato il centrocampista Joao Di Paola, italo/brasiliano classe 2000 che può ricoprire più ruoli nella zona mediana.

Di Paola è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Itumbiara GO e Portuguesa Rj. In patria ha poi vestito la maglia della squadra professionistica del Bonsucesso FC. In Italia ha giocato in Basilicata con la maglia del Matera e del Moliterno e in Calabria con Isola Capo Rizzuto e nel Lazio col Roccasecca.

In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Arborea in Promozione.

