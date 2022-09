Sedici squadre, un clima di sano agonismo e tanto pubblico sugli spalti per la riuscita prima edizione della manifestazione dedicata al compianto dirigente sportivo del Sassari Calcio Latte Dolce. Il 1° Torneo "Paolo Tassu" ha visto il successo della Torres di mister Mario Desole sul Cagliari per 3-0.

I rossoblù sassaresi hanno vinto il proprio girone senza problemi /quattro raggruppamenti con quattro formazioni) e dopo un quarto di finale combattuto con il Latte Dolce terminato 1-1 e deciso solo all'ultimo calcio di rigore, hanno battuto 2-0 in semifinale l'Academy Latte Dolce. I rossoblù cagliaritani hanno fatto percorso netto sia nel girone, sia nei quarti (3-0 sul Li Punti) sia in semifinale (2-0 sull'Alghero Calcio).

Premiati Emanuele Fresi, presidente sezione Aia di Sassari, Angelo Dettori, dirigente da 46 anni al Latte Dolce, poi come miglior portiere Mariolino Andrea Pinna dell'Alghero, squadra simpatia la San Paolo Sassari e il capocannoniere Francesco Cadoni della San Paolo.

Da sottolineare il bel gesto dell'Academy Latte Dolce che, vinto il premio Fair Play, ha deciso di donarlo al giovane Andrea Deias, giocatore dell'Alghero costretto ad accertamenti in ospedale dopo uno scontro di gioco.

