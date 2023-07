Terzo nuovo tassello nello scacchiere della Tharros, ai nastri di partenza del prossimo torneo di Eccellenza Regionale.

Agli ordini del neo-tecnico Antonio Prastaro, dopo il portiere Gabriele Mereu e il centrocampista Santiago Arnaudo, arriva anche Juan Martin La Valle, classe ’99, di nazionalità argentina, attaccante.

La Valle, elemento tecnico e di fantasia, arriva alla Tharros dopo l’esperienza, vincente, assieme ad Arnaudo, con il Villasimius in Promozione. Un giocatore che mister Prastaro conosce per averlo già allenato nella scorsa stagione, conquistando la vittoria del girone A e la conseguente promozione nel massimo torneo regionale. Nella sua carriera “italiana” ha anche giocato in Calabria, con la maglia dell’Atletico Maida. Nel futuro prossimo potrebbero esserci ulteriori novità nel completamento della rosa in vista della prossima stagione.

