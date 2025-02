Stintino festeggia un traguardo storico nel mondo del tennis: l’Asd Junior Tennis Stintino è campione regionale di Terza Serie femminile. Un risultato straordinario, frutto di passione, impegno e spirito di squadra, che conferma la vitalità dello sport del territorio stintinese. Le protagoniste di questa impresa sono un gruppo affiatato di atlete, mamme che con determinazione e dedizione hanno saputo ritagliarsi del tempo per allenarsi e competere, accompagnate dall’entusiasmo di una giovane promessa del vivaio stintinese.

La squadra, formata da Anna Gadau, Lina Mariani, Alessandra Muzzu (2011), Alessandra Scano, Barbara Chessa ed Egidia Loi, ha dimostrato carattere e grinta, superando le avversarie con tre vittorie decisive: prima contro Oristano, poi contro il TC Cagliari C e infine, sempre a Cagliari, contro il TC Cagliari D.

Questo titolo regionale ha un valore immenso per la comunità: è la dimostrazione che anche una piccola società sportiva può raggiungere grandi traguardi. Per Stintino, questa vittoria ha il sapore di un trofeo internazionale, un riconoscimento che riempie di orgoglio il presidente e Maestro della squadra, Alessandro Ciotti, e la Maestra e vice presidente Valentina Pagano,ma anche l’intera città che ha seguito con entusiasmo questo percorso.

«Questo straordinario successo riempie di orgoglio tutta la nostra comunità», ha detto la sindaca di Stintino Rita Vallebella. «Le nostre atlete hanno dimostrato che la passione, la determinazione e lo spirito di squadra possono portare a grandi traguardi, anche in una piccola realtà come la nostra. A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Stintino, voglio congratularmi con queste straordinarie campionesse per il loro impegno e per aver portato in alto il nome del nostro paese a livello regionale».

