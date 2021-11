Perde l'Amatori Alghero in Serie A, vince l'Amatori Capoterra in B. Domenica in chiaroscuro per le due squadre che rappresentano la Sardegna nei campionati nazionali di rugby, impegnate ieri nei recuperi della prima giornata.



Amatori Alghero. Il XV algherese ha perso 33-13 in casa del Parabiago ed è tornato in Riviera del Corallo senza riportare punti utili per la classifica. “Quando si è sconfitti non si è mai soddisfatti, ma posso affermare che la prestazione dei nostri ragazzi è stata come sempre di carattere e tutti hanno mostrato dei miglioramenti sul piano tecnico e strategico, rispetto alla prestazione della scorsa settimana”, dichiara l'allenatore-giocatore Giovanni Marchetto. “Usciamo dal campo fiduciosi e vogliosi di progredire ulteriormente in previsione delle prossime partite”.



Amatori Capoterra. I ragazzi di coach Alejandro Eschoyez hanno superato 14-13 il Bergamo in una gara ricca di ribaltamenti di fronte, in campo come nel risultato. “Stiamo lavorando su un piano di gioco con tante alternative, ma il meteo ha condizionato la partita e questo ha fatto si che siamo dovuto tornare alle basi del rugby: avanzare, per poi allargarsi”, dichiara il tecnico argentino. “E' stato fondamentale il lavoro della mischia chiusa, che ha tolto qualità a loro e portato calci di punizione in nostro favore. Abbiamo migliorato il nostro modo di difendere, ed è positivo, dopo gli errori commessi nelle partite precedenti. C'è da sistemare le touche e abbiamo capito come. Ieri è stata una partita all'ultimo respiro, ma ci siamo messi noi in quelle condizioni, perché avremmo potuto trovare altri punti in almeno tre situazioni, più un calcio che ha colpito il palo. Era importante sbloccarci, toglierci da dosso questa pressione di non vincere, soprattutto in casa. Ora andiamo una partita alla volta, scalino dopo scalino. Domenica arriva Ivrea, un'altra buona squadra. Ce la metteremo tutta, come sempre”.

