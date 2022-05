Un evento di assoluto prestigio nella splendida cornice della Baia di Porto Conte ad Alghero, un parterre di lusso per un avvenimento di caratura dove lo spettacolo è garantito. Venerdì si terrà la terza tappa della Coppa Len in acque libere sulla prova da 10 km, per il secondo anno consecutivo nell’Isola dopo la magica edizione dell’anno scorso. La manifestazione verrà presentata domani alle 10.30 ufficialmente nella Sala Lo Quarter, in Largo San Francesco ad Alghero con la presenza di Danilo Russu, presidente del comitato regionale, del sindaco di Alghero Mario Conoci e della presidente della società organizzatrice, Freedom in Water, Silvia Fioravanti. Non mancheranno anche Piero Maieli, presidente Commissione Turismo della Regione Sardegna e il campione olimpico Gregorio Paltrinieri, più volte nella città catalana e profondo amante della Sardegna. Oltre alla prova dei 10 km della Coppa Len, per il circuito nazionale ci sarà sabato 21 una prova da 5 km aperta anche al settore dei master.

Molti gli atleti sardi al via, tra cui spicca il campione italiano Marcello Guidi, secondo la scorsa settimana nella seconda tappa di Piombino, e l’esperino Fabio Dalu apparso in crescita e pronto a ben figurare davanti al pubblico di casa. “Siamo molto soddisfatti ed entusiasti per questa manifestazione’’, commenta Danilo Russu, presidente del comitato regionale. “Rispetto all’anno scorso ci saranno più nazioni, in totale undici, trenta iscritti in più e atleti provenienti anche da nazioni extraeuropee che non concorreranno per la classifica della Coppa Len. Saranno due giornate da godersi appieno e da cui tratte nuovi stimoli per il futuro’’.

Un futuro in cui il nuoto sardo è pronto ad investire sul settore delle acque libere, così da proiettare su scenari prestigiosi nuovi atleti. “Il nuoto in acque libere permette di allungare la propria carriera agonistica’’, conclude Russu. “Ci sono tanti aspetti come le correnti, le onde e i venti che consentono di sviluppare nuove caratteristiche e abilità. Guidi ha fatto il salto di qualità migliorando tantissimo, Dalu sta crescendo molto bene. Investiremo sulla formazione dei tecnici così da creare un movimento sempre più nutrito e valido, in grado di competere a livelli importanti’’.

© Riproduzione riservata