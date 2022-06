L’edizione 2022 del Rally Italia Sardegna, 5ª prova del Mondiale Wrc che ha fatto tappa nell’Isola per la 19ª volta, è andata in archivio registrando un grande successo di pubblico, con circa centomila presenze nei 4 giorni di gara. Sul gradino più alto del podio algherese sono saliti gli estoni Tänak-Jarveoja della Hyundai, scuderia che ha occupato anche il 3º grazie agli spagnoli Sordo-Cárrera, preceduti dagli irlandesi di Ford Motorsport, Breen-Nagle. Sono stati 46 gli equipaggi ad arrivare in pedana, 13 a ritirarsi, compresi i sardi Lorenzo Vacca e Francesco Fois. Gli altri portacolori sardi nella gara organizzata da Aci col supporto di Ac Sassari e Regione, invece, sono giunti tutti al traguardo. Al 37º posto i debuttanti Gianluca Mara e Veronica Cottu a ritirare il premio riservato al primo equipaggio sardo, al 42º Moreno Fosci-Angelo Tendas, al 45º Giacomo e Davide Spanu e al 46º Francesco Marrone-Francesco Fresu. Bene anche i navigatori sardi Stefano Pudda (23º con Pablo Biolghini) e Paolo Cottu (32º con Beppe Messori) e il pilota Francesco Tali (34º con Cristina Caldart).

Nella Penisola. Nel frattempo, nella Penisola, altri equipaggi hanno rappresentato la Sardegna. Dopo la vittoria di classe nella Rs1600 di Pietro Lilliu e Alberto Sirigu (Citroën C2) ad Rally degli Abeti e Abetone, che aveva consentito loro di fare bottino pieno nella Coppa Rally di Zona in Toscana, dal 43º Rally Val d’Aosta sono arrivati altri importanti risultati da due equipaggi portacolori della Porto Cervo Racing. Marco Depau e Nicole Grosso (Volkswagen Polo R5) hanno centrato un ottimo 6º posto assoluto, Roberto Cocco e Sergio Deiana hanno chiuso in 18ª posizione su quasi 170 partenti.

Nella Regolarità, ennesimo risultato positivo per Alessandro Virdis e Silvia Giordo (Porsche 356 Speedster) che sulle Dolomiti, alla 37ª Stella Alpina, hanno conquistato il secondo posto assoluto.

Prossimi impegni. Ufficializzata la tappa sarda della serie internazionale riservata al Suv elettrici Extreme E, che dopo il debutto della prima stagione a ottobre 2021, tornerà in Sardegna, a Teulada, nel 2022, per due Island X Prix, il 6-7 luglio e l’8-9 luglio.

Nel fine settimana, intanto, occhi puntati su due gare a tinte tricolori.

Il Campionato Regionale Slalom sarà di scena nel Sassarese, con la 23ª Serredda-Ittiri, valida anche per il Trofeo Italia Slalom. Il programma della manifestazione organizzata dall’Associazione Ittirese Sport Motoristici prevede le verifiche nel pomeriggio di sabato e la domenica, dalle 9.30, una manche di ricognizione e tre di gara sul percorso di 3,8 km allestito con 13 birillate lungo la Statale 131 Bis (partenza al km 30,425 e arrivo al km 26,595).

Un altro weekend da protagonista, infine, per la città di Alghero che, l’11-12 giugno, assieme a Bosa, ospiterà la 17ª Baia delle Ninfe, 7ª prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, organizzata da Ac Sassari.

In gara tutti i protagonisti della lotta per il titolo tricolore, con oltre 60 equipaggi al via. Partenza alle 15 di sabato sul lungomare algherese, rotta verso Bosa e ritorno sul Lungomare Barcellona in serata. Domenica alle 9 si ripartirà toccando, tra gli altri, il Lago di Baratz, Capo Caccia, la Posta del Corallo e si chiuderà con l’arrivo all’Hotel Corte Rosada.

