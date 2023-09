Lo sport festeggia Sant Miquel. Beach soccer, wheelchair tennis e atletica nel calendario dei festeggiamenti della festa del Patrono di Alghero allestito dal Comune e dalla Fondazione Alghero.

Beach soccer. Da martedì 19 settembre a domenica 1 ottobre, l'arena allestita nel Lido San Giovanni ospiterà una doppia kermesse di beach soccer: dal 19 al 24, ci sarà l'Ebsl Superfinale, la fase finale del Campionato Europeo per Nazionali, mentre dal 26 all'1 sarà la volta della prima World Winners Cup, il Mundialito per club.

Wheelchair tennis. Da martedì 26 a sabato 30 settembre, i campi in green set del Tc Alghero saranno teatro della ventitreesima edizione del Sardinia Open Itf1 Series, il torneo di tennis in carrozzina più importante d'Italia e tra le manifestazioni più importanti e longeve del mondo, inserito nel calendario internazionale dell'Uniqlo Wheelchair Tennis Tour.

Atletica. Domenica 1 ottobre le vie di Alghero saranno invase dai partecipanti alla sesta edizione dell'Alghero Half Marathon e I Diecimila, a cura dell'Alghero Marathon.

