La World Triathlon Championship Series è pronta a sbarcare ad Alghero per la data italiana della serie iridata che sabato 31 maggio vedrà sfidarsi i migliori triatleti internazionali. Quella in arrivo sarà la quarta WTCS in Italia, e per la prima volta sarà Alghero a ospitare il prestigioso appuntamento, finora sempre tenutosi in Sardegna, ma nella città di Cagliari.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. A partecipare alla World Triathlon Championship Alghero il gotha del triathlon internazionale, pronto a sfidarsi sulla distanza olimpica, che prevede 1.500 m di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Tutti i dettagli dell'evento saranno illustrati nella conferenza stampa di giovedì 29 maggio a Porta Terra, alle 12 dal sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, dal presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, dal presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei.

