È la mezza maratona più amata della Sardegna, tra le più ambite d’Italia. Nata come gara cittadina di fine estate, l’Alghero Half Marathon è diventata negli anni una delle competizioni più seguite da residenti e turisti. Stamattina nella sala conferenze de Lo Quarter si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo in programma per il 6 ottobre, con gli assessori Maria Grazia Salaris e Raniero Selva. Nell’occasione sono state presentate la medaglia, le maglie di gara e anche la maglia che verrà indossata dal campione regionale master maschile e femminile.

«Nel sondaggio di fine 2023 lanciato dalla pagina Altervista-Atletica Sardegna sulle più conosciute piattaforme social (Facebook, Instagram e X), la mezza maratona di Alghero è stata votata quale miglior 21 km più apprezzata in Sardegna nonché tra le più ambite in Italia», spiega Marcello Moccia della Asd Alghero Marathon. «E dire che tutto nacque con una gara di fine estate che si correva al tramonto tra il centro storico e i bastioni delle antiche mura aragonesi. Da bruco a crisalide in un volo di diciassette anni. La Crai Alghero Half Marathon affonda le sue radici al 2007, anno di nascita della società algherese organizzatrice, che diede vita alla prima Corri Alghero - Memorial Gianni Sardà».

La festa podistica prevede quattro competizioni (21 km, 10 km, 10 km non competitiva e Crai Family Run) che partiranno a intervalli di 5’ dallo spiazzo di scalo Tarantiello, sede di partenza e arrivo nonché location delle premiazioni finali. L’edizione 2024 è impreziosita dall’assegnazione alla gara algherese del titolo regionale master di 10 km su strada.

La canotta e la medaglia dell’edizione 2024 portano la firma dello stilista algherese Mario Cocco che imprime, con il suo estro artistico, uno dei simboli più significativi della città. Le iscrizioni procedono spedite e le proiezioni sono altamente positive tanto che a metà settembre il numero dei partecipanti era già superiore al dato del 2023.

