Alessandro Garau si aggiudica in una volata a tre la sesta edizione del “Trofeo Aironbike – Giro La Madonnina”, gara ciclistica amatoriale di 75 chilometri con oltre mille metri dislivello, con partenza e arrivo a Riola Sardo.

L’atleta della Cycling Team Gallura ha battuto Mauro Vacca della Karel Sport al fotofinish. Terzo posto per Dimitri Calabrese della Ciclistica Centro Sicula. L’ex professionista Emiliano Murtas, quarto, ha messo in fila in volata il gruppo degli inseguitori composto da tredici corridori (Umberto Parente, Enrico Mollica, Filippo Capone, Paolo Murroni, Giovanni Muretti, Federico Lecca, Luca Dessì, Antonio Marongiu, Maurizio Olla, Christophe Masserey e Nicola Saba).

La corsa è stata organizzata dalla locale associazione ciclistica “Aironbike asd”. Presenti un centinaio di ciclisti arrivati da tutta l’Isola. Il percorso di gara si è snodato sulle strade del Montiferru e su un tratto costiero della strada statale 292 con passaggi a Narbolia, Milis, Bonarcado, Santu Lussurgiu, La Madonnina e Cuglieri.

Ecco le prime posizioni per categoria: Elmt Alessandro Garau, M1 Umberto Parente, M2 Enrico Mollica, M3 Mauro Vacca, M4 Giovanni Muretti, M5 Emilano Murtas, M6 Federico Lecca, M7 Mario Fundoni.

