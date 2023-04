Dopo Barbara Dessolis nel singolare femminile e Lorenzo Carboni in quello maschile, la Sardegna trova una terza rappresentante nella classifica mondiale di tennis. E' Alessandra Pezzulla, che dopo la partecipazione al tabellone principale del doppio nell'Itf di Santa Margherita di Pula della scorsa settimana, è entrata in classifica mondiale, nella casella 1501 Wta.

La 36enne nuorese (uno dei punti di forza del Ct Decimomannu capolista in Serie C) proverà a entrare in tabellone anche nei prossimi due tornei che si disputeranno sui campi in terra battuta del Forte Village resort.

© Riproduzione riservata