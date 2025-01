Alessandra Mazzola grande protagonista dell'Open Bnl in corso di svolgimento sui campi del Tc Cagliari. La portacolori del circolo ospitante, ha raggiunto le semifinali nel singolare femminile e la finale in doppio.

In singolare, Mazzola ha battuto 6-4, 6-3 Jessica Bertoldo e domani sfiderà Isabella Maria Serban per un posto in finale, mentre l'altra semifinale vedrà affrontarsi Cristiana Ferrando (che ha eliminato 6-4, 6-0 Marcella Dessolis) e Linda Salvi.

In doppio, la riccionese del Tc Cagliari, in coppia con Bertoldo, ha battuto 5-7, 7-5, 11-9 Giulia Gabba e Greta Rizzetto, e in finale giocherà contro Serban e Carolina Dibenedetto: chi vince, vola a Roma per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia.

Nelle semifinali del singolare maschile, si sfideranno Alessandro Ingarao e Giuseppe Tresca, Noah Perdetti e Pietro Marino. In doppio, il match dice: Ingarao e Antonio Massara vs Tresca e Niccolò Catini.

