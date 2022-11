Era l’atleta più attesa e non ha mancato l’appuntamento con la vittoria. La triatleta Elisabetta Orrù ha conquistato stamattina la prima edizione della “Atletica a Settimo San Pietro”, in ricordo della Famiglia Mura.

“Oggi come Ieri” è la manifestazione di corsa su strada sulla distanza di 7 km organizzata dalla squadra Sevenfit del presidente Matteo Sitzia. Una prima edizione che ha fatto registrare una buona partecipazione di atleti e pubblico e che ha visto vittorioso tra gli uomini Alberto Sulis (M40, Blue Tribune) davanti a Valerio Caredda (Jm, Atletica Ogliastra) e a un Mario Lagana (Il Sogno delle giovani promesse) in crescita al rientro da un infortunio.

Otto i giri in programma, da poco più di ottocento metri ciascuno, con partenza e arrivo in via Gramsci. La Orrù, portacolori della Cagliari Atletica Leggera, è partita in testa dall’inizio impostando un ritmo regolare di circa 3’50’’ a chilometro. Dalla sua una solida resistenza e una condizione brillante che le hanno consentito di affrontare con intelligenza un tracciato ricco di saliscendi e reso ancora più selettivo dal vento contrario soprattutto nei tratti in salita. Alle sue spalle secondo posto per Ariana Perdisci (Atletica Esterzili) che, dopo una stagione da protagonista nel ciclismo, sta ritrovando continuità anche nell’atletica.

«Sono soddisfatta, è stata una bella gara impegnativa», il commento della Orrù. «La gara di oggi è stata per me un bell’allenamento veloce in vista della mezza maratona della CagliariRespira, dove spero di migliorare il mio personale di 1h20’36’’ siglato la scorsa settimana a Uta».

