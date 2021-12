Lanciato nel 2017 da Itf e Uniqlo, il premio è stato creato per onorare un individuo o un'organizzazione che incarna i principi e i valori fondamentali di Uniqlo, che abbraccia la sfida nel perseguimento della promozione del tennis in carrozzina ed è ammirato per la sua integrità e carattere. Per il secondo anno di fila è stato il sassarese Alberto Corradi a vincere l'ambito riconoscimento.

Oltre ad essere un giocatore affermato, Corradi è da molti anni direttore del torneo del Sardinia Open, uno dei tornei più popolari dell'Uniqlo di wheelchair tennis. Il Sardinia Open ha vinto tre volte l'ex Tournament of the Year Award dell'Itf, votato da giocatori e fan del tennis in carrozzina.

La leadership di Corradi e l'eccellenza delle infrastrutture e della squadra del torneo che ha costruito intorno a lui nella città di Alghero lo hanno visto anche guidare l'organizzazione della BNP Paribas World Team Cup per due volte negli ultimi cinque anni.

Alberto Corradi ha dichiarato: “È con grande gioia che ho ricevuto la notizia dell'Uniqlo Spirit Award. Ogni anno la mia collega Giovanna e tutto il mio team mettono tutto l'impegno possibile e, soprattutto, il cuore nell'organizzazione dei nostri eventi e l'accoglienza di tutte le persone che partecipano al Sardinia Open o al World Team Cup è sempre molto bella. L'amore e la professionalità che mettiamo ogni giorno nei tornei è sempre molto apprezzata da tutti i giocatori e dai loro compagni che continuano a venire in Sardegna ogni anno. Io, Giovanna e tutta la squadra ringraziamo Uniqlo e l'ITF per questo bellissimo riconoscimento. Non è facile organizzare tornei in questo periodo, a causa della pandemia, quindi questo premio ci gratifica davvero. Speriamo di poter continuare la nostra collaborazione per molti anni e condividere molti altri successi”.

