Una vita tra bracciate e competizioni, sin da quando aveva sette anni. Una passione coltivata da agonista, successivamente da Master, che le ha regalato tante soddisfazioni. Alba Denotti è tra le veterane del nuoto sardo, 53 anni, con un percorso di assoluto rispetto. Un percorso che le ha permesso di confrontarsi con le migliori interpreti a livello nazionale, riuscendo a siglare risultati di prestigio.

Dai sette ai diciotto anni, è stata portacolori della Rari Nantes Cagliari seguita da Cesare Goffi con il quale ha ottenuto due argenti e due bronzi sui 200 e 100 rana ai Tricolori di categoria Juniores e Cadette. Dal 1993 è istruttrice dell’Esperia, squadra con cui ha ripreso a nuotare nel 2012. In questi dieci anni si è tolta il lusso di fare incetta di titoli regionali, conquistando numerose medaglie anche ai campionati nazionali. Tra i suoi fiori all’occhiello spicca la tripletta, ai Tricolori in acque libere Master 50 sul Lago di Scanno, sul miglio, sui 3000 e sui 5000. Non solo nuoto in vasca e gare in mare: la Denotti ha deciso di cimentarsi anche nel nuoto pinnato, specialità per cui gareggia per la squadra Water Life, in cui si è laureata quest'anno a fine luglio, sempre la tra le Master 50, campionessa italiana sui ‘’1000 pinne’’ e ‘’3000 pinne’’ sul Lago di Viverone.

Perseveranza e dedizione sono i suoi punti cardine. “Sento una grande carica emotiva anche da Master così come quando ero agonista’’, le parole della Denotti. “Rispetto al passato ho più consapevolezza. Ai Master che cominciano a nuotare consiglio di mettersi alla prova divertendosi, vivendo ogni gara come una splendida avventura’’.

