Dopo l’assaggio della serie A2 femminile, iniziano i maggiori campionati di tennistavolo. Tra oggi e domani infatti sei squadre sarde, profondamente rinnovate, cercheranno di stare al passo di altre formazioni che si annunciano agguerrite. Sono Marcozzi e Norbello nella serie A1 maschile, Norbello e Quattro Mori nella A1 femminile, e Marcozzi “B” e la neopromossa TT Sassari nella A2 maschile.

Marcozzi. Antonino Amato è l’unica conferma nel team di A1 insieme al coach Stefano Curcio. Due nuovi stranieri, il cubano Moises Campos, ex Norbello, 30 anni, e il russo Denin Ivonin, 22 anni, già a Verzuolo. Si punta sul giovane Tommaso Giovannetti, 18 anni, numero 16 in Italia proveniente dal Cral Roma. Oggi esordio al Palatennistavolo contro il Reggio Emilia. Va sul sicuro la squadra “B” della A2 con i collaudati Makanjuola Kazeem, Maxim Kuznetsov e Marco Sarigu, con Massimo Ferrero in panchina.

Norbello maschile. Volti nuovi nella squadra maschile. Resta solo Pasquale Vellucci, che sarà affiancato dal portoghese Dogo Carvalho, 29 anni ex Marcozzi, e da due pongisti russi. Pavel Tarutin, 22 anni, e Sergei Mokropolov, 26 anni. A questi si è aggiunto lo spagnolo Javier Rodriguez.

Norbello femminile. Rivoluzione anche nella squadra femminile. Arriva la nigeriana Offiong Edem, 35 anni, quattro Olimpiadi sulla racchetta e numero 107 del mondo. Altro volto nuovo la slovacca Tatiana Kukulkova, 21 anni, ex Castelgoffredo. Due ritorni, la polacca Magdalena Sikorska e Giulia Cavalli. Unica confermata l’italo ungherese Krisztina Nagy. Entrambe le formazioni del Norbello giocano domani sera (in contemporanea) a Castelgoffredo. Supervisione tecnica affidata a Eliseo Litterio.

Quattro Mori. Con il coach Mattia Contu è confermata la rumena Maria Plaian. Arriva la connazionale e coetanea (21 anni) Andreea Dragoman, stella del settore giovanile del suo paese, e reduce dai campionati europei a squadre. Dalla Serbia giunge Tijiana Jokic, 21 anni, mentre è promossa in prima squadra la sedicenne Rossana Ferciug. La stagione inizia oggi con la trasferta nel mantovano, contro la Bagnolese.

TT Sassari. Neopromossa in A2. Non ci sarà Yang Min protagonista della promozione dalla serie B1, al suo posto il nigeriano Ganiyu Ashimiyu, 30 anni e una lunga esperienza internazionale alle spalle. Sono rimasti Marco Sinigaglia e Marco Poma. Squadra affidata a Mario Santona. Il debutto sabato a Sassari contro Torre Del Greco.

