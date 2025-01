Sono oltre 200 gli iscritti all'Open Bnl iniziato oggi sui campi del Tc Cagliari, viatico verso le Prequalificazione degli Internazionali Bnl d’Italia, in programma a maggio sul rosso del Foro Italico. L’avvicinamento al torneo è scattato addirittura nel giugno 2024 in Abruzzo e la carovana ha già attraversato dodici regioni. Il primo torneo di quest'anno è ospitato (per la terza volta consecutiva), dai court in terra battuta di Monte Urpinu, con un montepremi di 23.000 euro.

L'entry list maschile (iscritti) è aperto da cinque tennisti di categoria 2.1, Antonio Massara, (1611 nella classifica mondiale), Stefano Baldoni (1865 Atp, campione nelle due edizioni precedenti del torneo ed ex tesserato del circolo ospitante), Tomas Gerini (1569 Atp), Alessandro Ingarao (1469 Atp, su questi campi ha vinto le ultime tre edizioni dei Campionati italiani di Seconda categoria) e Andrea Paolini (1145 Atp), seguito da sei 2.2, Giuseppe Tresca (1769 Atp), Valerio Perruzza (1159 Atp ed ex Torres Tennis), Filippo Alberti (2014 Atp), Noah Perfetti (813 Atp), Niccolò Catini (714 Atp) e Andrea Gola (1292 Atp).

Il tennista sardo meglio classificato è il 2.3 Niccolò Dessì (Tc Cagliari), stessa classifica del compagno di circolo Giacomo Crisostomo (1723 Atp).

Nel femminile, sono 91 le iscritte, con quattro 2.1 a tirare il gruppo: Anastasia Grymalska (leader della classifica del circuito e vincente già di cinque tappe, in Abruzzo, Puglia, Marche, Calabria e Umbria), Federica Di Sarra (623 Wta e in campo lo scorso anno a Roma nel main draw), Isabella Maria Serban (1229 Wta e campionessa in carica) e Cristiana Ferrando (seconda in classifica e vincente in Trentino, Lombardia e Veneto). Alle loro spalle Jessica Bertoldo (811 Wta), Alessandra Mazzola (653 Wta) e Linda Salvi.

Le tenniste sarde meglio classificate sono le 2.5 Beatrice Zucca, Aurora Deidda e Marcella Dessolis.

Se imporsi in singolare a Monte Urpinu non basterà per garantirsi il pass per Roma, sarà invece così nel doppio, che offrirà alle due coppie vincitrici un posto automatico per l’evento in programma nella Capitale.

Inoltre, Cagliari porterà a Roma anche i vincitori della conclusione delle sezioni intermedie riservate ai giocatori di Terza (singolare) e Quarta categoria (singolare e doppio). Significa che chi riuscirà a spuntarla a Monte Urpinu avrà l’onore di rappresentare la Sardegna nei Campionati internazionali di terza e quarta categoria, sempre a Roma e in concomitanza col torneo che ha fatto la storia del tennis italiano.

