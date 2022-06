La C Silver di basket è giunta all’ultimo capitolo, quello più atteso: la serie finale che da quest’anno regalerà alla regina del torneo, una tra Esperia Cagliari e Antonianum Quartu, la bramata promozione diretta in C Gold.

Anche stavolta si giocherà al meglio delle tre, e la prima partita si disputerà alle 19.30 di oggi in via Pessagno, a Cagliari. Gli esperini ricambieranno la visita ai quartesi alle 20.30 di mercoledì 15 e, solo a quel punto, si saprà se sarà necessario un terzo incontro o se si incoronerà subito la nuova regina del torneo.

Il cammino dell’Esperia. Come nella breve stagione 2021, in finalissima ci saranno i cagliaritani, che 12 mesi fa si laurearono campioni regionali superando l’Accademia Sestu ma poi videro infrangersi i sogni di gloria contro il muro giallorosso dei siciliani del Messina.

Stavolta gli uomini di coach Manca proveranno a ripetersi. La panchina è lunghissima, il rendimento e lo spirito della squadra sono in linea con le aspettative dei granata che, dopo aver eliminato un avversario di livello come il Sant’Orsola Sassari, cercheranno di realizzare il progetto sfumato l’anno scorso superando l’Antonianum.

L’outsider. I quartesi, tuttavia, hanno dimostrato di essere un avversario pericoloso. Dopo una stagione senza macchie, sono arrivati ai playoff e, nell’insidiosa semifinale-derby con la corazzata Ferrini, Davide ha battuto Golia ed è approdato in finale.

I biancoblù hanno messo in campo freschezza, determinazione e voglia di arrivare. Hanno avuto più fame. “Facciamo quelle 3 o 4 cose ma cerchiamo di farle bene”, aveva detto con modestia coach Pierfrancesco Zurru al termine di garauno vinta sul parquet della Ferrini, ed evidentemente la sua squadra ha proseguito sulla stessa linea. Nonostante i due match successivi della serie siano stati decisamente più equilibrati, e la Delogu Legnami abbia pagato cara l’assenza di un pezzo da novanta come Putignano, alla fine l’Antonianum ha avuto la meglio e oggi proverà a dire la sua anche in finale.

© Riproduzione riservata