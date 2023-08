Il Tortolì apre oggi la campagna abbonamenti per la prossima stagione di Promozione. Dopo un anno dai numeri eccellenti (120 sottoscrizioni e una media di 330 spettatori al Fra Locci), la società presieduta da Andrea Demurtas confida di incrementare la vendita. «L’obiettivo, che non sarà semplice, è raggiungere 200 abbonamenti».

Per il 70esimo anniversario della sua fondazione il Tortolì, che ha apportato innesti di qualità a una rosa (affidata a Daniele Salerno) che parla ogliastrino, ha rivisto i prezzi degli abbonamenti in funzione dell’aumento del numero di partite casalinghe, che passerà da 13 a 17. «Se lo scorso anno l’abbonamento costava 100 euro, per la prossima stagione costerà 120 ma con quattro gare in più», precisa Demurtas.

La società è già in clima campionato. «Le domeniche senza calcio stanno per finire. È il momento di sostenere la squadra della tua città e del tuo territorio, con una rosa totalmente composta da calciatori locali. È il momento di riempire lo stadio e vivere l’emozione insieme a noi».

