Sono 55 i team iscritti al World Championship 2023 della classe velica RS21. Che da domani a sabato darà spettacolo nelle acque di Porto Rotondo.

Alla prima volta in Italia, l’evento coinvolgerà i protagonisti della grande vela provenienti da 12 Paesi e 4 continenti, e una macchina organizzativa che vede in prima linea lo Yacht Club di Porto Rotondo con la Marina, World Sailing, Federazione Italiana Vela, Coni e l’organizzazione della RS21 Italian Class, che ci tiene a confermare il titolo di Campione del mondo, detenuto dall’armatore e timoniere italiano Gianluca Grisoli con il suo “Beyond Freedom” (Cnan Alassio).

In quello che è anche il primo Mondiale certificato ISO 20121:2013, in quanto progettato e realizzato in Sardegna, verrà inoltre assegnato – altra prima volta – un titolo Mondiale “Under 23”. «L’attesa nel borgo di Porto Rotondo è febbrile: è da un decennio che non ospitavamo un evento di tale portata, e non nascondo l’emozione», interviene il presidente e commodoro dello Yacht Club di Porto Rotondo Sandro Onofaro. «Siamo pronti ad accogliere i regatanti con i nostri servizi in un periodo dell’anno ideale per regatare per meteo, mare, clima e stagione turistica, non ancora conclusa».

Per celebrare il Mondiale RS21 lo Yacht Club Porto Rotondo e il Consorzio di Porto Rotondo, insieme a Poste Italiane, hanno predisposto un annullo filatelico accompagnato da una raccolta di cartoline: appuntamento sabato, dalle 12 alle 18, nella piazza dello Yacht Club Porto Rotondo, dove sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane qui allestita.

