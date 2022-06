E adesso al via a Carbonia il toto allenatori: scelta obbligata nel momento in cui, da ieri sera, David Suazo non è più alla guida tecnica dei minerari retrocessi con lui in panchina dalla serie D all’Eccellenza al termine di una stagione sfortunata in cui è parso, verso il mese di marzo, che il Carbonia si potesse addirittura riprendere ma fatale è stato lo spareggio perso contro l’Insieme Formia. Dato per assodato che i biancoblù disputeranno la stagione di Eccellenza (esiste una timidissima speranza di un ripescaggio ma è meglio non farci affidamento) ora occorre capire a chi affidare la squadra per il massimo torneo regionale che appare molto difficile.

I rumors. Per ora senza un briciolo di conferme: ma rimbalzano insistentemente (salvo sorprese) i nomi di Titti Podda (ha rescisso col Villamassargia), di Gianni Maricca (che nella stagione 2020-21 molto bene aveva fatto come vice di Marco Mariotti nel primo anno di D del Carbonia), di Giampaolo Murru (tecnico sempre apprezzato), o magari di Andrea Marongiu artefice della vittoria con i minerari del campionato di Eccellenza 2019-2020. “Saranno giorni decisivi – ammette Stefano Canu, presidente – perché occorre trovare un nuovo allenatore, ridistribuire cariche e mansioni sociali e confermare, potenziandolo, il settore giovanile”.

© Riproduzione riservata