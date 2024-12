Tutto pronto per il torneo di beach tennis “Sardegna Cup 2024”, che domani e domenica animerà la spiaggia del Poetto, nei campi gestiti dalla Beach time Toro’s school allo stabilimento dell’Ottagono. All’appuntamento, organizzato dall’Asd Beach tennis Pula, parteciperanno numerosi atleti provenienti da tutta l’isola e tutti i migliori atleti sardi che si sono distinti sia a livello nazionale con la conquista di diversi scudetti sia livello Internazionale con la vittoria nei tornei Itf.

Francesco Cossu e Gianni Picci, presidente e vicepresidente del Beach tennis Pula, spiegano la scelta della spiaggia cagliaritana per ospitare il torneo: «Non è legata solo alla bellissima location dell’Ottagono, con la disponibilità di 11 campi, ma anche perché in tutta la nostra attività ci piace vedere lo sport anche come mezzo per integrare, includere e riteniamo sia un mezzo importantissimo per la promozione del territorio». Gli atleti che prenderanno parte al torneo verranno premiati con i prodotti agroalimentari sardi, e in particolar modo di Pula.

«Saranno presenti alcune delle migliori aziende di Pula», dicono Cossu e Picci. «I vigneti La Corte, La Forneria con il panettone di Pula, Il Pastificio di Pula, il pomodoro DE.CO. di Pula dell’Azienda agricola Is Iscas, Sa Tunda DE.CO. di Pula del Panificio Mereu, le salse pronte della Cooperativa Santa Margherita, le fragole di Pula dell’azienda Pasquale Loi, gli agrumi dell’azienda Tanca Fiorentino, miele, olio e liquore di mirto dell’azienda Casa Bonaria, la cantina Locci e Zuddas di Monserrato. Oltre alle aziende agroalimentari sarà presente anche l’azienda floricola Hydrangea e tante altre aziende che hanno ritenuto di collaborare per questa manifestazione, come il Neko Boutique Hotel di Cagliari, la SYAS System Automation Services Srl, il Caf Confasi., la Crai Extra Pula, la Engel & Völkers Sud Sardegna, la Coru ‘e mari Apartments, la Cosim, il ristorante Solariadi Pula, la Steakhouse Monang di Pula. Un grande ringraziamento va agli amici della Beach Time Toro’s school e allo stabilimento Ottagono che ci ospiteranno per questa manifestazione e a tutte le aziende che partecipano all’evento».

