Il Campionato Regionale Slalom Aci Sport riparte col 20º Slalom Città di Osilo - 13º Memorial Davide Pirino, che si correrà nel fine settimana.

Al via della gara 73 piloti, tra cui una donna, Cristina Ruggiero (Citroën C1), otto osilesi ed Enrico Piu, driver ittirese già protagonista delle prime prove del Campionato.

Il tracciato di gara è stato ricavato lungo la Statale 127, con partenza al km 118 e arrivo in cima al colle Tuffudesu.

Pista. Nel frattempo Omar Magliona sarà impegnato nel terzo dei sei round del Master Tricolore Prototipi a Varano de’ Melegari (Parma) a bordo della Norma M20 Fc Honda classe Cn2. Dopo la doppia vittoria a Vallelunga e il successo in garadue a Misano, il campione sassarese si presenta in Emilia da leader della classifica con 5 punti di vantaggio sugli inseguitori e, come nei due casi precedenti, cercherà di imporsi al debutto sul tracciato.

Sabato alle 10 si correranno le prove e alle 17.30 gara1, domenica alle 15.45, invece, via a gara2.

“Per me si tratta ancora di un nuovo circuito, sono alle prime esperienze, tuttavia non ho sofferto particolari adattamenti ma sono consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga. Ci sarà da lavorare sodo con la squadra e a livello di guida pura, è uno dei circuiti più tecnici e sarà determinante la tenuta fisica”. ha commentato Magliona. “Preferisco i percorsi più scorrevoli, ma sono pronto a mettermi alla prova su un prototipo al quale non manca il potenziale”.

© Riproduzione riservata