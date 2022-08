Era nell’aria da qualche settimana, ma la conferma è arrivata solamente qualche giorno fa’ attraverso i canali social della società: la Masters Sassari parteciperà al prossimo campionato regionale di serie D di basket.

La decisione. Scelta maturata nel corso di un’estate caldissima, in seguito alla vittoria del girone Nord del torneo di Promozione, imponendosi nella final four di Sassari di inizio giugno. Qualche settimana di riposo, altrettante di programmazione e ora il comunicato ufficiale, attraverso i canali social.

Le reazioni. Grande soddisfazione e voglia di partire per questa nuova avventura si intuiscono dalle parole del confermatissimo coach Luca Ruiu. “È un traguardo – commenta il coach – che non pensavamo di raggiungere in così poco tempo dalla nascita della società. È frutto di una programmazione societaria sotto l’aspetto dirigenziale e tecnica”.

Le prospettive. La compagine sassarese si calerà in una nuova realtà, nel quale verrà accolta da una pattuglia sassarese più numerosa rispetto ad un anno fa’ (oltre a Sennori e Coral Alghero, ci sarà anche la Dinamo 2000). La Masters ripartirà dalle collaborazioni e dai giovani. “Grazie alla fiducia del Basket 90 – conclude Ruiu – potremmo dare continuità alla collaborazione nata lo scorso anno facendo esordire tanti giovani in un campionato più impegnativo. Non vediamo l’ora che inizi la stagione”.

