Ospite a sorpresa e applauditissimo al “Vanni Sanna” per la gara di serie D fra Torres e Ostia Mare il play Marco Spissu, appena rientrato dalla Russia dopo un viaggio di quasi tre giorni. Il giocatore sassarese, in forza allo Unics Kazan che milita nella Eurolega di basket, è tornato nella sua città per accompagnare la ragazza e il cane che lo avevano raggiunto nella città russa.

Da ricordare che Marco ha due fratelli che hanno scelto il calcio, Alberto e Alessandro, e lo stesso “Minispi” da piccolo giocava anche a pallone e da seconda punta ha segnato parecchi gol con le maglie di Torres, Latte Dolce e Sacra Famiglia.

Marco Spissu ha scelto poi il basket ed è arrivato sino alla serie A, dove ha vinto la Supercoppa Italiana, alla nazionale e alle coppe europee: ha vinto la Europe Cup con la Dinamo e in questa stagione con Kazan era il miglior tiratore da tre punti dell'Eurolega. Ora però le squadre russe sono state escluse dalla maggiore coppa europea dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina.

Marco Spissu si gode qualche giorno di tranquillità e poi deciderà sul suo futuro. Allo Unics ha un contratto di un anno con opzione per il secondo.

