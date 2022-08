Proficuo allenamento per la squadra sassarese a otto giorni dall'inizio del campionato di serie C. Nel triangolare di Sorres giocato a Borutta la Torres ha sconfitto sia la Macomerese (2-0) sia il Thiesi . Esito scontato viste le tre categorie di differenza con le due avversarie che militano in Promozione.

Le amichevoli, di 45 minuti l'una, sono servite al tecnico Greco per far muovere i rossoblù che sono ora in fase di scarico. E dirigenti e giocatori ne hanno approfittato pure per una visita alla splendida Cattedrale di San Pietro di Sorres.

Il triangolare è stato aperto col derby di Promozione. Macomerese in vantaggio con incornata di Bachis che ha ripreso la palla finita sulla traversa. Al 35' il pareggio su rigore procurato e trasformato da Fadda. Poi al 44' Solinas piazza la zampata della vittoria.

Nel secondo match la Torres ha sconfitto la Macomerese con i gol di Bonavolontà e Sorgente.

Torres-Thiesi viene sbloccata dopo pochi minuti da Gianola. Bel lancio in profondità per Diakite che evita il portiere in uscita e al 13' raddoppia. Non passano neppure due minuti e Girgi viene servito da Ruocco in area per il 3-0 e poco dopo la punta segna la quarta rete.

© Riproduzione riservata