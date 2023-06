Prosegue, nonostante i lunghi break causa pioggia, il Riviera del Corallo Open Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, secondo torneo Future consecutivo in corso al Tc Alghero e che si concluderà domani. Nel singolare maschile out l’australiano Martyn Dunn, travolto 6-0, 6-1 dal thailandese Naluemitr Benkhunthod, oggi sfiderà il connazionale Worakit Daengchuen, ieri vincente per 6-2, 6-0 sullo svedese Oscar Tarantino. Meteo permettendo, in campo anche l’argentino Ezequiel Casco (che ha battuto 6-4, 6-3 il cinese Jinhui Ding) contro l’olandese Maarten Ter Hofte (che ha eliminato con un doppio 6-1 Luca Taramelli) e il giapponese Shogo Takan (che ha battuto 6-3, 6-3 il francese Abou Konate) contro l’olandese Robin Groenewoud, che ha eliminato il marocchino Lhaj Boukartacha. Di scena anche il fresco vincitore dell’Alghero Open 1, Jaime Sepulveda Bravo, che dopo aver sconfitto 7-6(2), 3-6, 6-4 l’australiano Anderson Parker, cercherà di ripetersi contro austriaco Martin Legner (7-5, 6-1 all’australiano Saalem Naser).

Nelle semifinali femminili, bene Marianna Lauro, che ha superato con un netto 6-0, 6-1 l’elvetica Annabelle Ribeaud e sfiderà l’austriaca Christina Pesendorfer (3), a sua volta brava a sconfiggere 6-4, 6-1 l'israeliana Shiran Madar. Avanti anche Giulia Valdo (6-1, 6-3 la britannica Debbie Reynolds), che affronterà la vincitrice dell’Alghero Open Jinliang Huang (6-0, 6-3 alla statunitense Elizabeth Williams).

Tra i Quad, il campione italiano Alberto Saja, altro vincitore dell’Alghero Open 1, ha superato con un doppio 6-0 Massimo Girardello e giocherà col francese Justin Michel, che ha sconfitto 6-0, 6-2 lo svedese Petter Edstrom. Lo svizzero Giuliano Carnovali ha eliminato 6-2, 6-4 il cileno Pablo Araya e sfiderà Sergi Parraga Ortega, che ha battuto 6-1, 6-3 Job Brenlla.

