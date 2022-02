Un derby senza storia. Il Quattro Mori fa suo in poco più di novanta minuti il derby con il Norbello, vince 4-0 spicca il salto verso i playoff scudetto e riprende fiducia alla vigilia di gara due della semifinale di Europe Cup, martedì in Francia.

Un’altra sorpresa arriva dalla A2 maschile, con il TT Sassari che batte la capolista Ennio Cristofaro e si candida per il salto di categoria.

A1 Femminile. Quella di sabato pomeriggio era una sfida playoff, con il Norbello che difendeva il quarto posto dall’assalto proprio del Quattro Mori, battuto all’andata, che ha completato così la rimonta. La squadra cagliaritana ha lasciato un solo set alle avversarie, che forse non attendevano un ritmo così alto e tanta carica agonistica. Plaian ha iniziato a spron battuto con Sikorska, ma il secondo set, risolto ai vantaggi lasciava presagire un maggiore equilibrio. Niente di tutto questo. La rumena vince il terzo set 11-5. Non è da meno Dragoman, tre set in un lampo, Kukulkova non entra in partita. Nel Quattro Mori si rivede Wei Jian, opposta a Nagy. L’italo ungherese del Norbello conquista il primo set (l’unico per la sua squadra in tutta la partita), poi soccombe nonostante un quarto set chiuso 11-9. Torna in campo Dragoman, incontenibile, bastano tre set per superare Sikorska e chiudere la partita con un successo inatteso nelle modalità. Ora il Quattro Mori pensa alla semifinale della Europe Cup, martedì a Le Grand Quevilly, dove deve rimediare la sconfitta per 3-0 di mercoledì al Palatennistavolo. Deve vincere almeno 3-1 per giocarsi la finale ai set supplementari.

A2 Maschile. Quarta vittoria consecutiva per il TT Sassari, stavolta la vittima è illustre. L’imbattuta capolista Casamassima viene sconfitta in casa con un clamoroso 4-0. Parte bene Marco Poma battendo Pellegrini, uno che come lui perde poco. Allunga Morato in cinque set sul nigeriano Falana. Anche Ashimiyu ha il suo daffare con Minervini, la risolve al quarto set, quando rimonta da 7-9 a 11-9. Poma vince i primi due set con Falana, poi subisce la rimonta dell’avversario, e nel quinto trova la forza di rimontare dal 7-9 e vincere con parziale di 4-0.

Il Pescara ferma la voglia di riscatto della Marcozzi, al Palatennistavolo termina in pareggio 3-3. Kazeem e Ferrero rispondono alle vittorie di Galdieri e Massarelli, poi la Marcozzi sorpassa con Kuznetsov. Nell’ultimo match la vittoria sfuma, ancora Massarelli ha la meglio su Kazeem, battuto 16-14 al quinto set.

