Torna la boxe dopo vario tempo a Sassari. Stasera, a partire dalle 19 e 30, al PalaSantoru, in via Rizzeddu, si svolgerà un ricco programma di incontri. Diverse valide promesse della boxe sarda sono pronte a mettersi in mostra nel primo memorial Mario Muretti, in onore di un buon pugile e ottimo maestro, che ha portato boxeur come Giampiero Pinna alla conquista del titolo italiano dei Professionisti.

Ieri sera al "Civico" di via Pettinadu la presentazione dell'evento e le operazioni di peso. Tutto è proceduto senza intoppi. La conferenza stampa è stata introdotta da Maurizio Muretti, figlio di Mario e preparatore di Cristian Zara, per poi essere diretta da Maria Laura Orofino, presidente della società Boxe Torres, che ha organizzato la manifestazione: "Ci saranno 8 incontri di dilettanti e uno di professionisti - ha spiegato -. Gli scopi della riunione sono anzitutto ricordare il grande pugile e maestro Mario Muretti, ma anche valorizzare i nostri talenti e permettere a Cristian Zara un match test, prima dell'assalto al titolo dei pesi Gallo dell'Unione europea, in programma a fine dicembre a Mantova”.

Stasera al PalaSantoru avversario del sassarese l'italo pakistano Shoaib Zaman, reduce da un buon combattimento contro Vincenzo Picardi, quest'ultimo a sua volta impegnato nella scalata al titolo europeo. Sempre dei Gallo. Il combattimento Zara - Zaman sarà nell'ordine delle 6 riprese.Tutti gli altri incontri si svolgeranno in tre round. Direttore della riunione il dirigente federale sassarese Antonello Sotgiu. Speaker il turritano Angelo Di Fraia. Al PalaSantoru di via Rizzeddu è atteso il pubblico delle grandi occasioni. L'ingresso è gratuito.



